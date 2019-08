Si schiantano contro un albero in via dei Mille: gravissimo un passeggero

Erano da poco passate le 22, quando un’auto grigia, una Fiat Punto con dentro tre persone, è andata a sbattere contro un albero in via dei Mille. Per cause ancora in corso di accertamento, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa impattando contro il tronco e scavalcando il marciapiede che delimita la strada. Uno dei passeggeri, presumibilmente l’autista, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza al Maggiore. Per gli altri due ferite che non mettono i giovani a rischio. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza.