Si sente male durante una partita di calcio: spettatore in elisoccorso al Maggiore

Uno spettatore del raduno di scuola calcio elitè, che è in corso la mattina di domenica 2 dicembre sui campi dell'impianto sportivo 'Il Noce' di Noceto si è sentito male. Erano da poco passate le ore 10 quando, per cause in corso di accertamento, lo spettatore è stato colto da un malore. Sul posto è arrivato l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo al Pronto Soccorso del Maggiore.