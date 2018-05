Si sveglia e trova il ladro davanti al letto: furto da migliaia di euro a Sala Baganza

Si sono svegliati e si sono trovati un ladro davanti al letto, con una torcia in mano. Paura per i proprietari di una villa a Sala Baganza che nella notte di martedì, verso le ore tre, hanno subito un furto di soldi e gioielli. Quando il ladro si è accorto del risveglio si è dato alla fuga, probabilmente insieme ai complici. Prima di quel momento i malviventi, che si sono introdotti nell'abitazione che si trova lungo la strada che porta al torrente, erano riusciti a rubare soldi in contanti e gioielli per un bottino di migliaia di euro. Dopo aver letteralmente smontato la porta blindata si sono introdotti nell'abitazione ed hanno razziato tutto quel che potevano. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Sala Baganza che hanno effettuato un soprallugo per cercare di ricostruire l'episodio: le indagini sono in corso per individuare i responsabili.