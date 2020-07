Si tuffa in mare a Forte dei Marmi: 18enne parmigiano disperso in acqua

Si è tuffato in mare dal pontile di Forte dei Marmi e non è più riemerso. Un giovane 18enne di Parma, di origini ghanesi, è disperso dal pomeriggio di domenica 5 luglio in acqua. Il ragazzo si trovava nella nota località balneare con un gruppetto di amici. Erano da poco passate le ore 13 quando il 18enne ha deciso di tuffarsi. Gli amici hanno chiesto aiuto e da subito sono scattati i soccorsi: oltre ai sommozzatori del nucleo di Livorno e di quello di Firenza, si è alzato in volo l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i carabinieri e la guardia costiera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ricerche stanno proseguendo anche nella mattinata di lunedì 6 luglio ma, per ora, non hanno dato nessun esito. Il giovane 18enne potrebbe aver avuto un malore subito dopo il tuffo.