Si ubriaca in un osteria, poi molesta i clienti e aggredisce i carabinieri: denunciato 56enne di Parma

Si è ubriacato in una nota osteria di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, poi si è agitato ed ha iniziato ad essere molesto con alcuni clienti. La serata di un 56enne, residente in provincia di Parma, è finita con due denunce da parte dei carabinieri. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa, il 17 agosto: quella sera il 56enne, che abita in una città vicina a Fiorenzuola ma nel parmense, si è recato al ristorante per la cena. Durante la cena ha alzato troppo il gomito ed ha iniziato a molestare i clienti in modo ripetuto. Il proprietario, a quel punto, ha chiamato i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fiorenzuola. All'arrivo dei militari l'uomo si è scagliato contro di loro, li ha insultati ed ha opposto resistenza. Per lui sono scattate due denunce, per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.