Sicurezza a Fidenza, Gambarini: ""Necessario un aumento della dotazione organica delle forze dell'ordine"

"Un altro grave episodio di criminalità si è verificato a Fidenza, in un discount. Vittime alcuni dipendenti del supermercato, aggrediti di 4 delinquenti. Il tutto è accaduto in pieno giorno, segno che ormai niente fa più paura a chi ruba e aggredisce, convinto di rimanere impunito. Gli episodi di piccola e grande criminalità che stanno avvenendo a Fidenza ci preoccupano e, come già più volte detto e scritto, riteniamo che l'unica vera soluzione sia chiedere un aumento della dotazione organica delle forze dell'ordine. Un tema di cui tante città stanno discutendo ma su cui registriamo il silenzio del sindaco di Fidenza e del Prefetto di Parma. Invitiamo perciò Massari ad attivarsi in questo senso insieme al Prefetto e ai sindaci dei comuni vicini. Vorremmo, poi, ricordare al sindaco che la Polizia municipale fa capo al Comune perciò ci permettiamo di far presente che ci sono compiti più idonei alla professionalità degli agenti che stare appostati con gli autovelox per fare multe. Infine, rinnoviamo la richiesta di attivare il controllo di vicinato per migliorare il controllo del territorio. I fidentini che si sono resi disponibili a partecipare al progetto sono davvero tanti, perchè quindi non avviare il controllo di vicinato anche a Fidenza?". Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fidenza.