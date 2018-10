Sicurezza: a Parma in arrivo 18 poliziotti in più entro febbraio

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che, entro febbraio 2019, in Emilia-Romagna arriveranno quasi 400 nuove unità di polizia. Per la nostra città si parla di 18 nuovi poliziotti, che saranno in forze alla Questura di Parma ed andranno quindi ad affiancare il personale già presente. "Il mio obiettivo è aumentare il personale in tutte le questure d’Italia - ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini - Nella legge di bilancio che presenteremo a breve ci sarà il piano di assunzioni straordinarie per circa 8mila donne e uomini in divisa in più. Vogliamo contrastare la delinquenza strada per strada". A Bologna arriveranno 21 poliziotti in più, a Piacenza 19, a Reggio Emilia ne arriveranno invece 30.