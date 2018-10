Sicurezza, Casa: "A gennaio 130 nuove telecamere"

Nuovi occhi elettronici in centro storico e nelle zone più calde della città, per prevenire la commissione di reati e controllare con maggiore efficenza le strade della città. E' quanto ha annunciato l'assessore alla Sicurezza del Comune di Parma Cristiano Casa che, giù in passato, aveva puntato molto sulla presenza, nei quartieri di Parma, delle telecamere. Oltre a quelle già installate infatti l'Amministrazione comunale ha in progetto di aggiungerne ben 130: occhi elettronici che vigileranno sul territorio e saranno utili anche in caso di commissione di reati.