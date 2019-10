Sicurezza e reati: Parma al 12esimo posto in Italia

Parma è sicura? La nostra città si classifica al 12esimo posto nella classifica generale dell'Indice della criminalità, stilata dal Sole 24 Ore che ha elaborato i dati provenienti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno: l'indagine si riferisce al numero di denunce presentate nel corso del 2018. L'indice, che specifica anche le classifiche delle città in base alla tipologia di reati, verrà utilizzato per l'indagine sulla Qualità della vita del 2019. In cima alla classifica c'è la città di Milano, dietro Rimini e Firenze. Sul territorio regionale Bologna è in quarta posizione. Per quanto riguarda gli omicidi Parma è al 52esimo posto, per le rapine è al 17esimo posto, per le estorsioni al 34esimo posto, per l'usura al 24esimo posto. Parma si piazza ben al 72esimo posto per quanto riguarda i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda i furti in abitazione invece Parma è al 16esimo posto mentre per i furti nei negozi al 7esimo posto.