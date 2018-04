Sicurezza, il cuore del lavoro: il primo maggio 2018 di Cgil, Cisl e Uil

Presentato stamattina in conferenza stampa da Massimo Bussandri, segretario generale CGIL Parma, Federico Ghillani, segretario generale CISL Parma e Piacenza, e Mario Miano, segretario generale UIL Emilia, il programma del PRIMO MAGGIO Festa dei lavoratori.

“Sicurezza: il cuore del lavoro” è il tema della Festa dei Lavoratori di questo Primo Maggio, il cui appuntamento quest’anno sarà ospitato a Prato, città che rappresenta un’importante e simbolica realtà industriale dove il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è fortemente sentito. Nella città toscana terranno il comizio i tre segretari generali di CGIL, CISL e UIL, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.

La sicurezza sul lavoro è diventata infatti una vera e propria emergenza in tutto il Paese, come dimostrano le notizie di cronaca sia nazionale che locale che quasi quotidianamente riferiscono di infortuni, anche gravi e addirittura mortali.

Anche nella nostra provincia, CGIL, CISL e UIL ribadiranno dai palchi delle manifestazioni l’impegno per la legalità, il lavoro regolare e di qualità, la difesa delle condizioni di vita delle persone, lo sviluppo socialmente e ambientalmente compatibile. E ribadiranno a gran voce che non è giusto morire a causa del lavoro, che non ci si può ammalare sul posto di lavoro e che non si può e non si deve accettare di lavorare in condizioni pericolose o rischiose.

Nel territorio di Parma, come da tradizione, si terranno appuntamenti in tutte le principali piazze della provincia oltre che nel Comune capoluogo.

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE A PARMA E PROVINCIA

PARMA

Ore 9.30 Concentramento dei lavoratori e cittadini a Barriera d’Azeglio.

Ore 10.00 Corteo con il corpo bandistico “G. Verdi”. Deposizione corone al monumento al Partigiano e alla lapide ai Caduti.

Ore 11.00 Comizio conclusivo in Piazza Garibaldi di Giorgio Graziani, segretario generale CISL Emilia Romagna ; presentazione di Massimo Bussandri, segretario generale CGIL Parma.

BORGO VAL DI TARO

Ore 9.30 Concentramento lavoratori e cittadini. P.le Marconi antistante stazione ferroviaria.

Ore 09,45 Partenza del corteo con il Corpo Bandistico Borgotarese da Piazzale Stazione attraverso Viale Martiri Libertà, Via Taro, Via Lungotaro Brig. Giulia, Piazza 11 Febbraio, Via Nazionale, arrivo Piazza Manara.

Ore 10.15 Piazza La Quara , l’Amministrazione Comunale conferirà gli attestati di benemerenza a lavoratori che si sono distinti nella loro attività lavorativa.

Ore 11.00 Comizio unitario con Paolo Spagnoli, segretario CGIL di zona, Federico Ghillani, segr. gen. CISL Parma e Piacenza e Maria Stella Vannacci, della segreteria UIL Trasporti Emilia.

Anche quest’anno il Primo Maggio a Borgotaro avrà una valenza comprensoriale: saranno presenti i gonfaloni dei comuni di Bedonia, Compiano, Albareto, Tornolo, Berceto, oltre a quello di Borgotaro.

SORBOLO

Lunedì 30 aprile

Ore 20.30 Aspettando il Primo Maggio: cappellettata, a cura del Corcolo Arci Quadrifoglio. Gradita la prenotazione al 3487435130/3389126838.

Lunedì 1° maggio

Ore 08.30 Colazione del contadino con torta fritta e salame a Casaltone.

Ore 09.00 Ci siamo tutti: ritrovo partecipanti e autorità in piazza.

Ore 10.00 Corteo dei trattori

Ore 11.00 Saluto alla cittadinanza. Intervengono i sindaci di Sorbolo e Mezzani. Comizio di Antonio Mattioli, segretario confederale CGIL Emilia Romagna in piazza Focherini.

Dalle 12.00 Balli country con la scuola di ballo Country Road. Grigliata a cura del Queen Beef Mercato del Forte in piazza e gonfiabili per i più piccoli.

Per tutto il giorno animazione per i bimbi.

SAN POLO DI TORRILE

Ore 9.15 Inaugurazione mostra “Arti e mestieri nei manifesti dell’est europeo” nella sala del Consiglio Comunale di San Polo; intervengono: il sindaco Alessandro Fadda, l’on Patrizia Maestri, Vittorio Ferrarini (collezionista), Stefania Provinciali, critica d’arte, e Valentina Anelli, segr. CGIL zona Sorbolo-Colorno.

Ore 9.30 Concentramento presso il Circolo Arci di via Bruno Buozzi, comizio di Stefano Cerati della segreteria FIOM CGIL Parma. Seguirà musica, con il Gruppo Strumentale Bandistico di Felino, e rinfresco.

COLORNO

Ore 10.30 Concentramento in Piazza Garibaldi; a seguire, corteo con la banda musicale per le vie cittadine (piazza Garibaldi, Via Matteotti, Casa protetta, con fermata musicale, ponte sulla Parma, Via Matteotti).

Ore 11.30 Intervento in Piazza Garibaldi di Stefano Cerati, della segreteria FIOM CGIL Parma.

COLLECCHIO

Ore 10.00 Concentramento di lavoratori e cittadini in Piazza Repubblica, intrattenuti dal corpo bandistico musicale “Città di Collecchio”.

Ore 10.30 Corteo e concerto bandistico lungo le strade cittadine.

Ore 11.00 In Piazza Repubblica il sindaco di Collecchio porterà il saluto dell’Amministrazione comunale, seguito dai saluti dei sindaci di Sala Baganza e Felino. Comizio conclusivo di Ruggero Manzotti, della segreteria FP CGIL Parma.

LANGHIRANO

Ore 10.00 Ritrovo di lavoratori e cittadini in Piazza Ferrari.

Ore 10.15 Concerto del complesso bandistico “Castrignano”.

Ore 10.30 Il corteo attraverserà, al suono della banda, le vie del paese.

Ore 11.00 In Piazza Ferrari (di fronte al Municipio), il sindaco di Langhirano porterà i saluti dell’Amministrazione comunale, seguito dal comizio conclusivo di Fulvio Buia, responsabile sicurezza territoriale CISL Parma. Presentazione di Linda Mariotti, CGIL Parma.

TRAVERSETOLO

Ore 10.00 Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto.

Ore 10.15 Intrattenimento musicale della banda “La Noce”.

Ore 10.30 Corteo con la banda sino a Villa Pigorini e ritorno.

Ore 11.00 Comizio finale in piazza Fanfulla. I sindaci di Traversetolo e Montechiarugolo porteranno i saluti delle Amministrazioni comunali, seguiti dal comizio conclusivo di Giuseppe Rossi, della UIL Emilia.

FIDENZA

Ore 10.15 Concentramento e concerto della banda presso la sede della Camera del Lavoro.

Ore 10.30 Partenza del corteo dalla sede della Cgil (c/o i Terragli) per via Malpeli e via Berenini fino a Piazza Garibaldi.

Ore 11.00 Saluto dell’Amministrazione Comunale e comizio conclusivo di Maria Tarasconi, segretaria confederale UIL Emilia. Presentazione di Vincenzo Vassetta, segretario di zona Fidenza.

SALSOMAGGIORE TERME

Ore 9.30 Raduno in Viale Corridoni (altezza Tommasini).

Ore 9.50 Partenza del corteo che attraverserà le vie del centro cittadino.

Ore 10.45 Comizio conclusivo in p.za Lorenzo Berzieri di Maurizio Miati, segretario FILCAMS CGIL Parma.

FORNOVO TARO

Ore 10.00 Concentramento in Piazza del Municipio e concerto del Corpo Bandistico Fornovese.

Ore 10.30 Partenza corteo.

Ore 10.45 Arrivo Foro 2000 (ex Foro Boario).

Ore 11.00 Saluto del Sindaco e comizio conclusivo di Daniele Fippi, segretario generale FIM CISL Parma-Piacenza. Al termine della manifestazione verrà servito un rinfresco offerto dalla Camera del Lavoro di Fornovo.

FONTANELLATO

Ore 10.00 Concentramento Piazza della Rocca.

Ore10.30 Partenza corteo con la banda Luigi Pini e deposizione corone sul Moonumento ai Caduti.

Ore 11.00 Comizio di Cesare Scalmani, della segreteria FILLEA CGIL Parma.