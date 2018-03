Sicurezza in stazione, Casa: "Presto nuove telecamere sotto i portici di piazzale Dalla Chiesa"

L'assessore Cristiano Casa commenta gli ultimi fatti di cronaca e la situazione della scarsa sicurezza davanti alla stazione ferroviaria. I riflettori sono tornati sulla realtà della stazione ferroviaria soprattutto dopo le tre risse in un solo giorno, che si sono verificate nei giorni scorsi. L'esponente della giunta Pizzarotti precisa gli interventi in corso da parte della Municipale e auspica un cambio nella legislazione.

"E' una situazione che conosciamo -esordisce l'assessore- nell'ultimo Comitato per la sicurezza ne abbiamo parlato: si stanno intensificando i controlli in questa zona. E' evidente che quando i controlli finiscono il problema si ripresenta. Sappiamo bene quali sono le problematiche legate alla certezza della pena perchè vengono arrestate persone, che poi sono rilasciate. Questo è il primo problema e mia auguro che vanga affrontato da parte del nuovo Governo. E' importante il tema delle risorse umane: abbiamo già sottolineato il problema della carenza di organico per la Polizia Municipale, chiedendo al Ministro Minniti di intervenire".

Cristiano Casa ha parlato anche degli interventi in corso: dai controlli nei confronti dei locali all'idea dell'installazione di nuove telecamere sotto i portici di piazzale Dalla Chiesa, per cercare di prevenite le situazioni di illegalità.

"Speriamo che da questo punto di vista si intervenga il più presto possibile. Dall'altra parte noi stiamo intervendo: le forze dell'ordine presidiano il territorio e fanno controlli, anche con le unità cinofile. Da parte nostra stiamo facendo dei sopralluoghi per aumentare la videosorveglianza in stazione, sotto i Portici, una delle zone che generano anche problematiche di sicurezza. Le telecamere possono aiutare ed in più interveniamo anche sulle attività della zona, dove si sviluppano tutta una serie di fenomeni che hanno riflesso sulle strade"