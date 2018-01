Sicurezza, il Questore: "Reati in calo, preoccupati per l'aumento delle violenze sessuali"

Il Questore di Parma Enrico Piovesana ha tracciato un bilancio delle attività della polizia di stato nel 2017. Nel corso di un incontro con la stampa nella mattinata del 12 gennaio sono stati forniti i dati relativi ai reati compiuti nell'anno appena trascorso e messi a confronto con il 2016. Le persone arrestate nel 2017 sono state 304, nel 2016 erano state 296. C'è stato un calo generalizzato di tutti i reati: un aumento si è registrato per i casi di violenza sessuale e per alcune tipologie di furti.

"Colgo l’occasione per presentare i nuovi funzionari assegnati alla Questura di Parma. Il dottor Cusano, commissario Capo e il commissario Capo dottor Mastorci: a breve gli verrà assegnato l’ufficio. La nostra attività è orientata su tre grandi aree tematiche. Inanzitutto c'è un costante lavoro svolto sotto traccia che è il contrasto e la prevenzione al terrorismo. Per il concerto di Fedez sono state messe in atto una serie di misure di prevenzione molto imponenti oltre che la presenza di personale addestrato e preparato con armamenti più cospicui per un’eventuale azione di contrasto ad atti ostili deliberati. La seconda area riguarda il contrasto alla criminalità organizzata: a volte si manifesta in maniera eclatante, come ad esempio per l'operazione Stige. La ‘Ndrangheta è presente e operante però ogni giorno e noi siamo sempre attenti a questi fenomeni".

"Il terzo campo -continua Piovesana- è quello che riguarda la criminalità diffusa che è quella che interessa da vicino i cittadini. Nel totale i reati hanno subito una diminuzione, si conferma quindi la tendenza degli ultimi anni. A Parma c’è stato un calo dell’1,9 per cento mentre in provincia del 4,6%. Mi sembra interessante il calo degli omicidi, tutti quelli che si sono verificati sono stati scoperti. Di significativo c’è stato un calo degli omicidi colposi di incidenti stradali mentre è preoccupante in Parma l’incremento di violenze sessuali. In provincia sono diminuite, mentre a Parma sono aumentate del 18,2%. Anche i furti sono aumentati parecchio, mentre tutti i reati sono in diminuzione. L’anno scorso era stato l’anno dell’allarme dei furti in abitazione e dei borseggi. Quest’anno sono in diminuzione"

Aumentano le rapine, diminuiscono le estorsioni

Aumentano le rapine ma diminuiscono le estorisioni. "Sono in aumento le rapine sia in provincia che in capoluogo, soprattutto quelle relative agli esercizi commerciali. Diminuiscono le estorsioni e le usure e tutti gli altri delitti hanno un calo del 17,6% e del 12,9%. Le rapine di autori noti sono in aumento. A Parma superano il 35% ad esempio. È aumentata l’attività di contrasto agli stupefacenti. A Parma è aumentata del 9,2%. Abbiamo una tendenza generale alla diminuzione tranne che in alcuni settori definiti. Per quanto riguarda le violenze sessuali l’aspetto è più di ordine sociologico, particolarmente delicato e c’è una grande attenzione su questo elemento. Così come c’è grande attenzione all’attività di contrasto ai furti, concentrando le energie che non sono illimitate a causa di carenze a livello di personale. Non siamo in grandi di svolgere in azione di contrasto a 360% e la carenza dell’organico non è di aiuto. Se da una parte riusciamo nella copertura, dall’altra no. Nel 2016 gli stranieri extracomunitari costituirono il 52% delle persone arrestate mentre nel 2017 il 62,2%. Nella statistica di persone denunciate c’è meno divario tra comunitari ed extracomunitari. Un altro aspetto interessante è riferito all’ordine pubblico.

Ordine pubblico: manifestazioni politiche diminuite del 52%

"Nel 2017 per quanto riguarda l’ordine pubblico, sono diminuite le manifestazioni politiche: da 273 a 130, una diminuzione del 52,4% rispetto al 2016. Sono stati impiegati 1814 agenti con un calo del 34%. Sono aumentati di daspo del 55,6%, continuano ad aumentare in modo significativo i passaporti rilasciati (del 25,3% in più rispetto al 2016). Aumentate le revoche per detenzioni di armi e pochi porto di armi (-29,8%). Immigrazione: tutti in aumento. Le espulsioni amministrative del 38,8%, su ordine del questore del 46,8%. Accompagnamento alla frontiera del 56,3% e gli allontanamenti di cittadini dell’Unione europea che sono aumentati del 200% a fronte di motivazioni concrete e forti, cittadini rumeni per la maggior parte".