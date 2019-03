Simone Zerbilli: ecco il carabiniere eroe di Fidenza che ha salvato i bambini sul bus

Simone Zerbilli, appuntato scelto dei Carabinieri, capopattuglia in forza alla stazione di Segrate. E’ stato il primo a salire sull’autobus in cui il terrorista Ousseynou Sy stava per compiere una strage, contribuendo in modo decisivo a mettere in salvo 51 ragazzi della scuola media Vailati di Crema. Abbiamo letto la storia di questo eroe, lo abbiamo visto in tv sempre composto, professionale, quasi sorpreso della rilevanza mediatica che il suo gesto ha assunto.

Il Sindaco di Fidenza, Andrea Massari, spiega che “il gesto del Carabiniere Zerbilli e la magnifica azione sua e di tutti i suoi colleghi è stata una cosa che ha aggiunto orgoglio – tanto – al senso di sollievo per la fine positiva di una storia che ha tenuto l’Italia e il mondo

con il fiato sospeso. Una storia di follia omicida, compiuta da una persona che nemmeno si è pentita e contro la quale spero che la giustizia sia inflessibile. Ebbene, quell’orgoglio oggi raddoppia perché l’appuntato scelto Simone Zerbilli è un fidentino, un cittadino della nostra Comunità che ho avuto l’onore di sentire poco fa al telefono per portare a lui e a tutti i militari dell’Arma il ringraziamento, l’abbraccio e l’affetto della Città di Fidenza che da oggi sa di avere un nuovo borghigiano speciale tra le fila dei suoi cittadini più illustri”.

Nel corso della telefonata, estremamente cordiale, l’appuntato scelto Zerbilli “mi ha espresso la sua gratitudine indirizzata a tutta la Comunità e ha ricordato di sentirsi semplicemente come una persona che ha fatto il suo dovere – prosegue il Sindaco Massari –. Un

messaggio eccezionale che parla di coraggio e parla di dedizione, due parole che in un tempo in cui tutti urlano in modo scomposto hanno una forza dirompente. Ho annunciato all’appuntato scelto Zerbilli che come Sindaco vivrei come un privilegio potergli conferire la

civica benemerenza del Comune di Fidenza, atto per il quale ho già avviato la procedura con l’Arma dei Carabinieri”.