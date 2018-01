Sms truffa anche a Parma: i consigli di Federconsumatori

Molti utenti telefonici stanno ricevendo in questo periodo un sms da “Musica, giochi e altri servizi di Atono – 4895894”.

Pur non rispondendo e cestinando il messaggio si ritrovano addebitato un costo per un servizio non richiesto dell'ordine di 2-3 euro.

Federconsumatori Parma invita a prestare attenzione e a controllare i dati di traffico e, qualora si rilevi un addebito di questo genere (sms a sovrapprezzo), a contestarlo subito con reclamo al gestore, rivolgendosi all'occorrenza agli sportelli dell'associazione per un supporto.