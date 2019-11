Solares, i lavoratori: "Troviamo una soluzione"

I lavoratori di Solares Fondazione delle Arti insieme a Slc Cgil di Parma invitano i soci fondatori a fare tutti gli sforzi necessari per arrivare a una tempestiva soluzione della vertenza che li vede contrapposti, assumendosi le dovute responsabilità per superare l’attuale fase di stallo.

A tal fine, confidano che un contributo positivo venga fornito dal Comune di Parma, al quale, anche considerando la sua posizione di socio fondatore della Fondazione Solares, rivolgono un appello affinché svolga fattivamente la sua funzione di arbitro e agisca per garantire, al di là dei dissidi fra soci, la continuità dell’attività, tutti i posti di lavoro e l’offerta culturale.

Infine, i lavoratori ricordano che, pur essendo i primi a subire le conseguenze negative di questa complicata fase di transizione e nonostante non ci sia garanzia rispetto al pagamento degli stipendi, stanno assicurando il regolare svolgimento delle attività del Teatro al Parco.

La rassegna per le scuole «Un posto per i ragazzi» e i laboratori teatrali hanno luogo come di consueto e, almeno fino al 30 novembre, andranno in scena anche gli spettacoli delle due rassegne «Weekend al Parco» e «Serata al Parco».