Solignano: spari contro le auto dei cacciatori

Spari contro le auto di due cacciatori di Brescia che avevano deciso di spostarsi nel parmense per una battuta di caccia. L'episodio è avvenuto domenica 22 dicembre in Val Pessola, nel comune di Solignano. I due, che si trovavano nella nostra provincia per effettuare una battuta di caccia, al loro ritorno alle auto, hanno trovato sulla carrozzeria alcuni segni di pallini, sparati da sconosciuti. I cacciatori hanno avvertito i carabinieri, che si sono recati sul posto per un sopralluogo ed hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del gesto. Non è chiaro se l'azione sia stata fatta per protesta contro la caccia o se sia l'opera di semplici vandali: sono in corso approfondimenti.