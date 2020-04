A casa solo e senza cibo: i poliziotti fanno spesa per lui e gliela portano

Aveva ormai terminato il cibo e non aveva familiari che potessero fare la spesa per lui e portargliela a casa. Un parmigiano, che vive in città, ha deciso di chiamare la polizia per chiedere aiuto. Dopo aver composto il 113 ha avuto la risposta del'agente della Centrale operativa che, senza pensarci due volte, ha mandato una Volante a casa sua. I due poliziotti, oltre a fargli spesa e a portargliela a casa, hanno donato all'uomo una colomba pasquale.

