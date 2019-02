Soragna, 40enne sorpreso per la terza volta senza patente: era stata revocata 9 anni fa

Guidava tranquillamente la sua Alfa ma la patente gli era stata revocata ben 9 anni fa. Un 40enne di Soragna è finito nei guai dopo che nel corso di un controllo stradale è stato fermato nei pressi di Fidenza. Gli agenti della Municipale di Busseto, Soragna e Roccabianca, hanno verificato che il conducente non aveva la patente e che, inoltre, era stato già fermato nella stessa condizioni altre due volte. L'auto che guidava, come se non bastasse, era sottoposta a sequestro amministrativo. Per il conducente, oltre a 2 mila euro di multa e alla confisca del veicolo, che è stato trasportato presso un deposito, anche una denuncia alla Procura della Repubblica per guida senza patente.