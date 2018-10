Soragna, operai infedeli rubano sul posto di lavoro: due denunciati

Due operai sono stati sorpresi mentre rubavano all'interno delle rispettive aziende e denunciati per furto aggravato. I due episodi, che sono stati ricostruiti dai carabinieri di Soragna, si sono verificati entrambi nei giorni scorsi in paese: protagonisti un lavoratore 25enne di Soragna e un lavoratore 50enne di Fidenza. Nel primo caso da alcuni giorni il titolare dell'azienda per lui lavorava si era accorta dell'ammanco di alcune banconote, sempre più frequente, dalla cassa dell'ufficio dell'officina. Il datore di lavoro si è rivolto ai carabinieri, che hanno installato alcune telecamere: dopo qualche giorno un dipendente di 25 anni è entrato nell'ufficio ed ha preso 20 euro. Così faceva quasi ogni giorno: all'uscita si è trovato i carabinieri che lo hanno accompagnato in Caserma: il giovane ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato per furto aggravato. Il secondo lavoratore invece, un 50enne di Fidenza, caricava materiale ferroso sulla propria auto, oltre che alcuni attrezzi da lavoro. In questo caso i militari si sono appostati e lo hanno colto sul fatto: anche per lui è scattata una denuncia per furto aggravato.