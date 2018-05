Soragna, si fumano una 'canna' dietro alle scuole: 13enne e 15enne sorpresi dalla Municipale

Sono stati sorpresi nell'area retrostante al complesso scolastico di via Roma mentre si fumavano una canna dagli agenti della Polizia Municipale che stavano effettuando alcuni controlli contro il degrado in zona. A colpire è l'età dei due minorenni: 13 e 15 anni. Ora gli agenti stanno cercando di capire se a Soragna c'è qualche pusher che fornisce le sostanze stupefacenti ai ragazzi o se siano loro stessi a procurarsele, magari a Parma. Gli agenti hanno informato i genitori dei due ragazzini e stanno valutando se fare la segnalazione alla Prefettura come consumatori di droga.