Sorbolo, banditi incappucciati sfondano la saracinesca di un bar con un'auto

Hanno preso d'assalto il bar Noris di Sorbolo per cercare di rubare le monte contenute all'interno del cambiamonete dello slot machine ma sono fuggiti a mani vuote. Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 settembre, in particolare alle prime luci dell'alba di martedì, alcuni banditi incappucciati hanno cercato di sfondare la saracinesca del bar, utilizzando un'auto come ariete. La saracinesca ha subito danni ma i malviventi non sono riusciti ad entrare e sono scappati. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Sorbolo che hanno effettuato un sopralluogo all'interno e all'esterno del bar. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.