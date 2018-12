Sorbolo blindata per l'arrivo di Salvini

Sorbolo blindata questa mattina, martedì 18 ottobre, per l'arrivo del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha partecipato alla cerimonia di consegna di alcuni edifici sottratti alla criminalità organizzata e destinati alla Guardia di Finanza. Un gran dispiegamenti di forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri e finanzieri ha accompagnato l'arrivo di Salvini, che si è presentato alle 11.30 al Centro Civico di Sorbolo. I cestini sono stati sigillati per sicurezza mentre lungo le vie del paese è stato un via vai di mezzi delle forze dell'ordine, che hanno effettuati numerosi controlli.