Sorbolo, i carabinieri inseguono i ladri: loro abbandonano l'auto e scappano

A bordo di una Fiat Bravo di colore nero si sono mossi nel territorio del Comune di Sorbolo, in cerca di appartamenti da derubare. La banda di malviventi che a bordo del veicolo aveva tutto il necessario per colpire case e appartamenti, dagli attrezzi da scasso ai vestiti, si trovava a bordo dell'auto ieri sera: era in via 4 Novembre quando i carabinieri di Sorbolo, impegnati in alcuni controlli proprio per prevenire i furti, l'hanno intercettata. Ne è nato un inseguimento: i militari hanno cercato di raggiungere i malviventi che però, dopo aver abbandonato quasi subito la Bravo, hanno scavalcato il cancello e sono scappati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. L'auto è stata sequestrata: la Scientifica ha analizzato gli interni alla ricerca di dettagli ed indizi utili alle indagini. La Fiat Bravo non è risultata rubata ed è intestata ad un cittadino italiano: resta da capire se si tratti di un furto di cui il proprietario non si era ancora accorto. All'interno del mezzo c'erano diversi attrezzi da scasso che i ladri stavano per utilizzare, allo scopo di svuotare qualche appartamento.