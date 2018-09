Sorbolo: il sindaco smaschera la banda delle bici

E' finito in manette anche il terzo componente della banda che, un mese fa, ha cercato di fare razzia di biciclette in pieno centro a Sorbolo ma è stata bloccata dai cittadini, dal sindaco di Sorbolo Nicola Cesari e dai carabinieri. Nella serata del 6 agosto infatti alcuni giovani, che giravano a bordo di un'auto piena di biciclette rubate, stavamo cercando di rubarne un'altra quando i residenti sono intervenuti, bloccando i ladri anche grazie all'arrivo del primo cittadino. In via Pellico, dopo alcuni discussioni, erano arrivati i militari che erano riusciti ad arrestare due giovani, un 18enne e un 22enne mentre il terzo componente del gruppo era riuscito a scappare a bordo della Fiat Punto, che aveva lasciato sul posto dopo un incidente contro un muretto.

Dopo alcune indagini i carabinieri sono riusciti ad identificare, intercettare ed arrestare il 26enne che si trovava in via Pellico la sera del 6 agosto, insieme ai suoi due complici. Fondamentale per arrivare all'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stato il sindaco di Sorbolo che ha riconosciuto un ragazzo di 26 anni, sui quali erano già caduti i sospetti dei carabinieri, come quello presente in via Pellico la sera del 6 agosto. Il giovane, senza fissa dimora, è stato intercettato in stazione ed arrestato in via Garibaldi, davanti alla sede dell'ex Magistrato per il Po. Le accuse nei suo confronti sono furto aggravato e ricettazione, come per gli altri due.

