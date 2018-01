Sorbolo, operaio cade da un'impalcatura di 4 metri: 40enne grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 gennaio. Erano da poco passate le 14.00 quando, per cause in corso di accertamento, un operaio è caduto da un'impalcatura mentre stava lavorando all'interno di un cantiere in via Enza a Sorbolo. L'uomo si trovava all'interno di un casolare in ristrutturazione nei pressi dell'argine del fiume. Sul posto si sono recati due mezzi dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando per recuperare l'operaio ferito. Sul posto anche i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine e gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro. L'operaio caduto è stato trasportato dai soccorritori al Pronto Soccorso del Maggiore in gravi condizioni di salute: secondo le prime informazioni avrebbe preso alcuni colpi alle gambe ed al bacino. Le sue condizioni non sono preoccupanti.