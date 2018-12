Sorbolo, tenta di rapinare la farmacia con un cacciavite

E' entrato all'interno della farmacia di Sorbolo, in via Gramsci e dopo aver acquistato una siringa ha estratto un cacciavite e ha minacciato la commessa. L'episodio è avvenuto ieri mattina nella cittadina in provincia di Parma: il giovane, che era a volto scoperto con una sciarpa sulla faccia che lo travisava parzialmente, non è riuscito a portare a termine il colpo. La reazione dei proprietari infatti ha provocato la sua fuga: il ragazzo è fuggito a piedi. La richiesta di denaro fatto alla farmacista era di poco conto: circa 30, 40 euro. I carabinieri si sono recati sul posto per effettuare un sopralluogo e raccogliere la testimonianza delle persone presenti: le indagini sono in corso per identificare il responsabile della tentata rapina.