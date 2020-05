Sorbolo, vede i carabinieri e li insulta: 40enne denunciato

Ha visto i carabinieri e ha deciso di insultarli, proprio in quanto appartenenti all'Arma. Un 40enne napoletano, fermato in strada a Sorbolo nella giornata di mercoledì 20 maggio, è stato identificato dai militari e segnalato alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale

