Sorpresi a rubare ferro nella discarica di Corniglio: tre denunce

Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri nei pressi dell'isola ecologica di Corniglio. I militari, insospettiti dalla presenza di un furgone bianco che si aggirava nei pressi dell'area, hanno deciso di effettuare un controllo. La perquisizione all'interno del veicolo ha permesso di trovare materiale ferroso che era stato recentemente rubato proprio all' intento dell'area destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti. I tre giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati per furto in concorso e il più giovane è stato riaffidato ai genitori.