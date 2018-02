Fermati in auto con una balestra, un manganello in acciaio e due coltelli: 60enne e 64enne denunciati

Sono stati sorpresi mentre viaggiavano a bordo della loro auto con una balestra, un manganello in acciaio estendibile e due coltelli, oggetti dei quali non hanno saputo fornire una spiegazione, Per questo motivo due uomini, G.E. di 60 anni, residente in Francia e F.M.M. di 64 anni, residente in Germania, sono stati denunciati per porto di oggetti atti ad offendere. Il controllo è scattato nella mattinata di ieri, domenica 25 febbraio, in via Bangazola: i poliziotti hanno visto un'auto sospetta, piena di abbigliamenti e diversi oggetti, con targa francese ed hanno deciso di controllarla: i due avevano i documenti in regola: all'interno dell'auto c'erano molti oggetti, tra cui alcuni considerati come strumenti atti ad offendere, I due non hanno saputo giustificare il possesso di questi oggetti, manganello, coltelli e balestra, e sono stati quindi denunciati e poi rilasciati.