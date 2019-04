Sorpreso a rubare dentro al Panorama: denunciato 42enne

Un tunisino di 42 anni è stato sorpreso all'interno del supermercato Panorama mentre cercava di rubare un caricabatterie per cellulare ed è stato denunciato dai poliziotti delle Volanti, che sono arrivati sul posto dopo una segnalazione. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, verso le ore 14. L'uomo, con precedenti per furto ma in regola sul territorio nazionale, è stato controllato all'uscita del supermercato dagli agenti, che lo hanno denunciato per furto aggravato. Nei suoi confronti è stato anche emesso un foglio di via obbligatorio da Parma.