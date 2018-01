Sorpreso a spacciare in viale dei Mille, 77 grammi di 'erba' nascosta tra le siepi: 20enne in manette

Stava vendendo a due consumatori di circa 30 anni un involucro con all'interno 3,5 grammi di marijuana ma è stato sorpreso, in flagranza di reato, da una pattuglia dei carabinieri che stava transitando proprio in quel momento in viale dei Mille. I militari della stazione Oltretorrente, impegnati proprio in una serie di controlli per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno assistio alla scena e si sono fermati per bloccare ed arrestare lo spacciatore. Si tratta di un ragazzo di vent'anni che, nonostante la giovane età, aveva già due alias. I carabinieri lo hanno perquisito, trovandogli addosso 30 euro, probabile frutto dell'attività di spaccio. Il giovane aveva nascosto nella siepe altre 17 dosi di marijuana, corrispondenti a 77 grammi. Il 20enne è stato arrestato e accompagnato in un cella di sicurezza della caserna, in attesa del processo per direttissima.