Sospeso l'Istituto di Parma che controlla la filiera dei Prosciutti Dop

L’Istituto Parma qualità (Ipq) che ha sede a Langhirano e si occupa del controllo dei disciplinari del Prosciutto Crudo di Parma è stato sospeso per tre mesi da Accredia. L'Istituto Parma Qualità, già sospeso nel 2018 per sei mesi per lo scandalo Prosciuttopoli, con l'accusa di non aver controllato la diffusione di quasi un milione di falsi Prosciutti crudi di Parma, è di nuovo sotto i riflettori. L'istituto si occupa di rilasciare le certificazoni Dop al Prosciutto di Parma, la prosciutto di Modena, al culatello di Zibello e ai salami di Varzi. Non sono state rese note le motivazioni della nuova sospensione: è possibile che la decisione dI Accredia sia legata ancora allo scandalo Prosciuttopoli. L’Istituto Parma qualità è composto da Consorzio del Prosciutto di Parma, Associazione industriali delle carni – ASS.I.CA e Unione nazionale tra associazioni produttori suini – U.N.A.PRO.S.