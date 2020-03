Sottraevano le mascherine per venderle al mercato nero: sospeso uno dei due dipendenti Ausl 'infedeli'

Uno dei due dipendenti 'infedeli' dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, accusato di aver sottratto centinaia di mascherine e altro materiale sanitario per rivenderlo, a prezzi esorbitanti, sul mercato nero, è stato sospeso dall'esercizio di un pubblico servizio. L'uomo, già denunciato per il reato di peculato, è stato raggiunto dal provvedimento disposto dal Gip di Parma Alessandro Conti, che gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza di Parma. La Procura della Repubblica aveva chiesto l'applicazione di misure cautelari nei confronti di entrambi i dipendenti. Della notifica del provvedimento interdittivo, emanato dall’Autorità Giudiziaria, è stata formalmente avvertita l'’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma che ha sempre collaborato fattivamente nell’esecuzioni delle indagini e all’individuazione dei dipendenti.

Dipendenti 'infedeli' dell'Ausl rubano mascherine e le rivendono al mercato nero per 70 euro: denunciati per peculato

Hanno sottratto mascherine, guanti di lattice e prodotti igienizzanti dai locali dell'Ausl per venderli ad un prezzo esorbitante e guadagnare denaro, speculando sulle necessità delle persone e sull'emergenza in corso, su tutto il territorio nazionale, per il contagio da coronavirus. Due dipendenti 'infedeli' dell'Ausl, C.P. un 40enne di Parma e G.I. un 58enne di Torrile, sono stati identificati dalla guardia di Finanza e denunciati per peculato. Nell'abitazione dell'operatore sanitario 58enne sono stati trovati centinaia di prodotti, tra mascherine, guanti di lattice e soluzioni igienizzanti per le mani: ora sono stati posti sotto sequestro e verranno restituiti al più presto all'Ausl di Parma. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che hanno effettuato le indagini sotto il coordinamento della Procura di Parma, i due avrebbero sottratto i materiali per poi rivenderli, a prezzi che potevano arrivare anche a 70 euro per una mascherina. Le indagini sono state avviate a partire dalla verifica della presenza, all'interno di una sala slot, di un dipendente che vendeva abusivamente le mascherine e i guanti al bancone. L'uomo è stato denunciato per ricettazione. Le indagini sono state eseguite grazie alla collaborazione del personale amministrativo dell'Ospedale di Parma. Sono in corso approfondimenti per cercare, su tutto il territorio parmigiano, i prodotti messi in vendita - sul 'mercato nero' - senza autorizzazioni.