Spaccano la vetrina e assaltano la gelateria 'Il Giardino': bottino da 4 mila euro

Spaccata nella notte tra il 29 ed il 30 agosto all'interno della gelateria 'Il Giardino' di via Mansfield, una parallela di via San Leonardo. Alcuni malviventi sono entrati all'interno dei locali, dopo aver infranto la vetrina, probabilmente utilizzando una mazza, ed hanno rubato l'incasso della giornata, circa 4 mila euro. Alcuni soldi si trovavano all'interno della cassa, altri invece all'interno di alcuni barattoli nel retro del locale. I malviventi hanno rovistato anche nel magazzino, alla ricerca di soldi e oggetti di valore. Sul posto sono arrivati i carabinieri per effettuare un sopralluogo: le indagini sono in corso per individuare i responsabili.