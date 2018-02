Spaccata notturna al bar Tato: i ladri sradicano la macchina cambiamonete dal muro e scappano

I rapinatori hanno agito nella notte, approfittando dell'oscurità: erano da poco passate le 5.30, della notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio quando un banda di ladri ha preso d'assalto il bar 'Tato' di via Picasso: dopo aver forzato la porta d'ingresso i malviventi si sono introdotti all'interno dell'edificio. Una volta dentro hanno cercato denaro e oggetti di valore da rubare: ad un certo punto hanno sradicato dal muro la macchinetta cambiamonete e l'hanno portata via, insieme a tutti i soldi contenuti all'interno. In un secondo momento hanno anche cercato di forzare la macchinetta del videopoker ma il tentativo non è andato a buon fine: i ladri sono scappati a bordo di un'auto station wagon di colore scuro. Sul posto sono arrivati i poliziiotti delle Volanti per effettuare un sopralluogo dopo il furto: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili. L'entità del furto deve ancora essere quantificata. Non è la prima volta che il bar Tato viene colpito dai ladri: l'anno scorso era stato preso di mira per la presenza dello slot, il cui contenuto era stato razziato dai ladri.