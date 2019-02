Spaccia ai compagni di classe minorenni nell'ora di ricreazione: denunciato 18enne

Vendeva l'erba ai suoi compagni di classe durante l'ora di ricreazione. Un giovane 18enne, residente a Reggio Emilia ma che frequenta un istituto superiore di Parma è stato sorpreso in piazzale Sicilia mentre spacciava marijuana a tre ragazzi minorenni. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo ed identificarlo, per poi denunciarlo per spaccio. Gli studenti di alcune scuole superiori della zona andavano da lui per avere marijuana di buona qualità. I tre minorenni sono stati segnalati in Prefettura come consumatori.