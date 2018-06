Spaccia cocaina in via Mantova, arrestato 32enne: 900 cessioni per un volume d'affari di 40 mila euro

A lui si rivolgevano numerosi clienti di Parma che consumano abitualmente cocaina e che per assicurarsi la droga erano disposti a sborsare cifre importanti, anche 10 mila euro in due anni. Un 32enne è stato arrestato dai carabinieri di Parma in via Mantova, la via che aveva scelto per la sua attività di spacciatore di cocaina al dettaglio. Era solito aspettare i clienti nei parcheggi della via, consegnare la droga, prendere i soldi e poi allontanarsi in bicicletta ma, sempre più spesso, anche in macchina. I militati erano sulle sue tracce dal mese di febbraio: dopo un controllo infatti l'uomo era stato trovato a guidare senza patente: vedendo i militari il conducente si era agitato e aveva cercato di nascondere il cellulare. I carabinieri ovviamente hanno sequestrato il telefono: da qui sono risaliti ai clienti. Nove consumatori hanno confermato che il 32enne era il loro pusher: gli investigatori hanno accertato lo scambio di almeno 900 dosi di cocaina per un valore economico illeciti di più di 40 mila euro. Per il 32enne sono scattate le manette.