Spaccia cocaina nel parcheggio dell'Interspar: arrestato 22enne nigeriano

È stato fermato in flagranza di reato poco dopo aver spacciato una dose di cocaina ad un consumatore che si era fermato in auto all'interno del parcheggio dell'Interspar, in via San Leonardo a Parma. Un 22enne nigeriano, le cui iniziali sono O.A., già noto alle forze dell'ordine e denunciato qualche giorno fa per un episodio simile, è stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri: i poliziotti delle Volanti hanno notato il giovane in sella ad una bicicletta in via San Leonardo.

Dopo pochi minuti è passata un'auto: il conducente ed il giovane si sono parlati. Il nigeriano è sceso dalla bicicletta ed è salito in auto. Gli agenti hanno assistito alla scena: il 22enne ha estratto qualcosa dalla bocca e poi è sceso, allontanandosi in bicicletta verso via De Ambris. A quel punto i poliziotti hanno deciso di fermarlo, altri agenti hanno fermato il consumatore che ha dichiarato di aver acquistato la dose di cocaina che aveva addosso, circa 0.6 grammi, dallo spacciatore nigeriano. Per il 22enne, trovato con i 40 euro appena pagati dal cliente, sono scattate le manette. Il pusher si trova nelle camere di sicurezza della Queatura in attesa del processo per direttissima.