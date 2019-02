Spaccia droga agli studenti davanti al Toschi: arrestato 18enne

E' stato bloccato dai carabinieri in borghese, che si trovavano sul posto proprio per alcuni controlli contro lo spaccio davanti alle scuole. Un giovane di origine afgana di 18 anni, domiciliato a Potenza, è stato arrestato in flagranza di reato mentre cedeva un dose di marijuana di 10 grammi ad un giovane di 27 anni, davanti all'istituto scolastico Toschi di Parma, dove erano presenti studenti maggiorenni e minorenni. Il consumatore è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti mentre il 18enne è stato trasportato nel carcere di via Burla. I militari della stazione Oltretorrente hanno assistito alla cessione di droga e poi hanno deciso di fermare entrambi i giovani: nelle tasche del 18enne c'erano anche 20 euro, probabile frutto dell'attività di spaccio.