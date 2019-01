Spaccia due dosi di cocaina davanti ai carabinieri: 24enne arrestato nel piazzale della stazione

Ha ceduto due dosi di cocaina a due clienti, una donna di 52 anni e un uomo di 43 anni, nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria di Parma. Lo ha fatto davanti ad alcuni carabinieri che stavano effettuando alcuni controlli in zona, proprio per contrastare lo spaccio di droga nelle vie del centro e nei parchi cittadini. Un 24enne nigeriano è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio reiterato. Il giovane aveva in tutto 4 grammi di cocaina, che sono stati sequestrati: oltre alle due dosi infatti aveva un altro grammo di droga in tasca. Al momento del fermo ha cercato di scappare ed ha opposto resistenza ai militari: per questo motivo è stato accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. Il 24enne è incensurato e regolare sul territorio nazionale. I due consumatori sono stati segnalati come assuntori di droga in Prefettura.