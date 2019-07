Spaccia più di 2 mila dosi di coca in due anni, affari per 75 mila euro: arrestato 29enne nigeriano

Ha spacciato cocaina in strada per almeno due anni, dal 2017 al giugno del 2019, smerciando più di 2 mila dosi di droga a numerosi consumatori che si rivolgevano a lui, tra via Trento, via Emilia Est, al Barilla Center e nella zona della stazione ferroviaria. Un nigeriano di 29 anni, le cui iniziali sono E.M., è stato arrestato dai carabinieri della stazione Oltretorrente che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Parma. Le indagini, condotte dai militari e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno accertato la cessione, in un periodo di tempo di circa due anni, di 2005 dosi di cocaina per un guadagno illecito di quasi 75 mila euro.

Le indagini sono iniziate a partire dalla denuncia a piede libero per spaccio avvenuta il 30 aprile del 2019: dopo una perquisizione i carabinieri hanno trovato nelle sue tasche 12 grammi di coca, cinque telefoni cellulari e 700 euro in contanti. Sei giovani consumatori hanno fornito dettagli ai militari, aiutando a ricostruire l'attività di spaccio del nigeriano: hanno specificato le somme pagate nel corso del tempo per l'acquisto della droga e hanno riconosciuto il pusher in fotografia.

Le dichiarazioni sono state ritenute credibili, anche perchè erano circostanziate e precise: gli inquirenti hanno dimostrato che lo spaccio era continuativo e che il pusher 29enne aveva a disposizione quantità di droga ben superiore a quella sequestrata durante il primo controllo. Inoltre non aveva alcune attività lavorativa: tutti questi elementi hanno sostenere il quadro accusatorio, che ha poi portato alla misura cautelare.