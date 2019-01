Spaccio all'Eurotorri: denunciati 4 ragazzii

Quattro giovani sono stati trovati, nel pomeriggio di sabato 12 gennaio, all'interno del parcheggio dell'Eurotorri, con la droga nascosta nell'auto. I poliziotti si sono fermati nei pressi nel veicolo, che era posizionato regolarmente nel parcheggio, attirati dal fatto che i quattro, un parmigiano e tre ragazzi di origine marocchina e residenti a Parma, stavano fumando alcune canne. Il controllo è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio: gli agenti delle Volanti della Questura, in servizio di controllo straordinario del territorio, hanno identificato gli occupanti dell'auto e li hanno segnalati alla Prefettura come assuntori. Durante la perquisizione del mezzo però i poliziotti hanno trovato anche 21 grammi di hashish, ben nascosti all'interno di un binario del sedile. Per questo motivi tutti e quattro sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, anche se per modica quantità. La droga avrebbe potuto avere circa una quarantina di acquirenti nella zona dell'Eurotorri. Il conducente, un parmigiano di 21 anni, si è visto sospendere la patente mentre l'auto è stata affidata al padre. I tre amici, uno di 18 e gli altri due di 20 anni, di origine marocchina, sono stati denunciati insieme al parmigiano, oltre che segnalati come consumatori in Prefettura.