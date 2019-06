Presi i pusher dei ragazzini, affari per oltre 100 mila euro: arrestati tre nigeriani

Tra i loro clienti c'erano molti giovani e anche alcuni minorenni. L'indagine che ha portato all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per tre giovani nigeriani di 22, 27 e 33 anni, accusati di essere il punto di riferimento di numerosi consumatori parmigiani, è partita dai singoli episodi di spaccio e di sequestro di sostanze stupefacenti per allargarsi poi ad una analisi generale del loro ruolo. I carabinieri di Parma, sotto il coordinamento della Procura, sono riusciti a dimostrare che c'erano proprio i tre pusher dietro a centinaia di cessioni di sostanze stupefacenti, per un volume di affari illeciti che supera i 100 mila euro. Le dosi cedute nel periodo tra il 2015 e il 2018 sono state 2.600. I tre erano stati già arrestati o fermati in tre diverse situazioni.