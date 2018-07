Spacciano cocaina anche ai minorenni, volume d'affari di oltre 100 mila euro: due arresti

Si avvicinavano alle auto, cedevano la dose di cocaina in strada e si allontanavano, come se nulla fosse successo. Nel corso di circa un anno gli scambi di droga sono stati almeno 1.700: tra i loro clienti anche tanti minorenni e persone che hanno acquistato da loro anche 500 volte. La dose costava dai 50 agli 80 euro: tra i consumatori quindi c'è chi ha speso anche 25 mila euro. Due spacciatori, un 25enne e un 34enne sono stati arrestati con l'accusa di spaccio continuativo e l'aggravante che tra i clienti c'erano minorenni.

Dalla nuova operazione del Nucleo Radiomobile dei carabinieri, che hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla Procura di Parma e richieste dal Pm Pensa, si ricavano numeri incredibili, che non fanno che confermare quei 'fiumi' di cocaina di cui uno dei tanti consumatori ci aveva raccontato. I militari, dopo aver effettuato appostamenti e pedinamenti degli spacciatori, sono riusciti ad identificare 29 consumatori che si rifornivano dai due, il 34enne E. J. e il 25enne P.M. che spacciavano tra via Spezia e viale dei Mille. I clienti, sentiti dai carabinieri, hanno ammesso di aver sempre comprato la cocaina dai due giovani, in strada nelle due vie dell'Oltretorrente. I militari hanno verificato, nel caso del 34enne, ben 1.700 scambi di cocaina e 170 scambi per il 25enne: il volume d'affari complessivo quindi è stato di oltre 100 mila euro.

Tra i consumatori c'erano professionisti, operai, studenti, tra cui molti minorenni e donne: persone insospettabili che si rifornivano di cocaina periodicamente dai due spacciatori, che erano diventati da mesi un punto di riferimento per i clienti della città di Parma: in svariate occasioni i due pusher hanno venduto la polvere bianca anche ad alcuni ragazzi e ragazze minorenni: per questo motivo è stata contestata anche l'aggravante specifica