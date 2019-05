Spacciano eroina e crack in via Trento: arrestati due pusher di 22 e 28 anni

Stavano vendendo eroina e crack ad un 27enne parmigiano quando all'improvviso hanno visto due auto dei carabinieri ed una moto che stavano effettuando alcuni controlli mirati proprio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Leonardo. A quel punto hanno cercato di scappare ma sono stati raggiunti dai militari. Due pusher nigeriano di 22 e 18 anni sono stati arrestati mercoledì verso le ore 13, in pieno giorno tra via Trento e via San Leonardo. Uno di loro aveva appena tirato fuori qualcosa dalla bocca - un involucro con la droga- e lo aveva ceduto ad un giovane consumatore. I carabinieri sono scesi dall'auto ed hanno inseguito i due spacciatori che, nel frattempo, si erano messi a correre. Anche grazie ai militari in moto i due pusher sono stati bloccati ed assicurati alla giustizia. Per loro le accuse sono dentenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale: in tasca aveva anche 400 euro in contanti. Il consumatore 27enne, trovato con l'eroina e il crack, è stato segnalato come consumatore in Prefettura. Dopo il processo per direttissima i due pusher sono stati condannati ad 8 mesi con la sospensione condizionale della pena e rimessi in libertà.