Spacciava cocaina di alta qualità nella Parma 'bene', oltre 120 cessioni in due anni: 30enne in manette

Spacciava la cocaina a domicilio, ma la droga che proponeva sul mercato non era quella da 'discount' che sempre più spesso si trova in strada ma di altissima qualità, tanto che tra i suoi clienti c'erano numerose persone agiate che ordinavano la droga direttamente dalla propria abitazione e ricevevano a casa la sostanza stupefacente, che aveva prezzi più alti rispetti a quelli del mercato in strada. Un 30enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Parma che, dopo aver condotto alcune indagini ed aver monitorato 5 clienti, sono riusciti a verificare almeno 120 cessioni in due anni, dall'estate del 2016 e fino ai primi mesi del 2018. Il pusher che riforniva la Parma 'bene' e che oggi si trova in carcere con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante che è stato reiterato in svariate occasioni, era una presenza sicura per i clienti facoltosi che si rifornivano da lui: solo quel pusher poteva fornire loro una qualità di droga così alta. Tra i clienti del 30enne c'era anche una coppia di coniugi con figli, in difficoltà economica, che una notte è arrivata anche a chiedere allo spacciatore di recarsi per ben cinque volte presso la propria abitazione per le dosi.