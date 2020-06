Spacciava cocaina in via Savani: arrestato un trentenne

I carabinieri del nuovo operativo radiomobile hanno tratto in arresto un italiano di 30 anni, residente a Reggio Emilia e già noto alle forze dell'ordine. La mattina del 25 giugno alle 9.30 in via Savani è stato sorpreso da una pattuglia in abiti simulati mentre perlustravano il terrirorio. E' stato pizzicato durante uno scambio di droga con una cittadina di Fidenza di 34 anni residente a Parma: due involucri termosaldati con all'interno un grammo di cocaina per la somma di 40 euro. E' stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti mentre la donna è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti alla locale Prefettura.

