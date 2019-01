Spacciava hashish per arrotondare lo stipendio da operaio: arrestato 48enne con 1,5 chili di hashish in casa

Spacciava droga per arrotondare il suo stipendio da operaio. Riforniva alcuni pusher che poi vendevano la droga ai consumatori finali. Un 48enne italiano, incensurato e segnalato solo come consumatore di droga, è stato arrestato dai poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Parma. Gli agenti hanno effettuato un blitz all'interno della sua abitazione di San Pancrazio, trovando ben un chilo e mezzo di hashish e più di 11 mila euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio, oltre ad un bilancino di precisione. Il 48enne, le cui iniziali sono R.B., è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e portato nel carcere parmigiano di via Burla.

Lo spacciatore, che era tenuto d'occhio dagli uomini dell'Antidroga, è stato visto in più occasioni, durante alcuni servizi di appostamento, a Vigheffio e in via Cremonese: il 48enne portava la droga ai piccoli spacciatori, che poi la vendevano in strada ai consumatori. L'operaio, che viveva in casa con i genitori dopo la separazione con la moglie, non era stato mai fermato per spaccio ma solo come consumatore. I poliziotti però hanno iniziato a seguirlo poichè percorreva itinerari sospetti: incontrava persone per pochi minuti, salivano sulla sua auto e poi scendevano.

Dopo i primi accertamenti il Sostituto Procuratore Daniela Nunno ha disposto la perquisizione presso la sua abitazione di San Pancrazio: i poliziotti hanno trovato, dentro un zainetto, 14 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 1 chilo e mezzo. La droga era di almeno tre varietà differenti, contraddistinte da loghi diversi. Nell'armadio erano nascosti più di 11 mila euro in contanti, in casa c'era anche un bilancino di precisione.

