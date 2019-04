Spacciava tra Sala Baganza e Collecchio: pusher 34enne arrestato mentre vende cocaina in un parcheggio

E' stato arrestato in flagranza di reato mentre cedeva una dose di cocaina ad un uomo di Medesano all'interno di un parcheggio tra Sala Baganza e Collecchio, in pieno pomeriggio. Il giovane nigeriano di 34 anni, che ora si trova in carcere in attesa del processo, è stato seguito da un'auto in borghese dei carabinieri, dopo che numerosi residenti avevano segnalato la presenza di un cittadino extracomunitario a bordo di una Ford Focus che effettuava manovre sospette in vari orari durante la giornata. I carabinieri di Sala Baganza hanno visionato le immagini delle telecamere O.C.R. del Comune di Collecchio e di Sala Baganza ed hanno notato una Ford Focus transitare tutti i giorni in quei Comuni. L'intestatario dell'auto non era residente nel parmense. A quel punto i militari hanno deciso di effettuare un servizio di pedinamento in borghese: un'auto dei carabinieri ha seguito l'uomo a bordo della Focus che si è spostato da Sala Baganza verso Collecchio. Ad un certo punto si è fermato nell'area parcheggio di un'officina. Al suo fianco è arrivata un'altra auto. I carabinieri sono intervenuti: il 34enne alla guida stava vendendo cocaina ad un cliente. Dopo un breve inseguimento il pusher è stato bloccato, dopo una fuga a piedi. Il consumatore, residente a Medesano, ha confermato di aver acquistato la droga dal nigeriano. Il conducente è stato arrestato poichè trovato in flagranza di reato: stava cedendo 1 grammo di cocaina. L'auto è stata posta sotto sequestro poichè l'uomo era anche privo di patente e il mezzo era senza assicurazione.