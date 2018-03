Spaccio di coca negli ambienti chic di Piacenza: Nicola Berti indagato per favoreggiamento

Maxi operazione antidroga sfociata in otto ordinanze di custodia cautelare e diverse denunce per spaccio di cocaina nella Piacenza bene tra personaggi facoltosi e importanti. Tra i denunciati c'è anche Nicola Berti, ex calciatore dell'Inter nato a Salsomaggiore Terme e ora residente a Piacenza. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Piacenza guidata da Serena Pieri e coordinate dal sostituto procuratore Matteo Centini, sono iniziate nel maggio scorso anche grazie all'arresto di un soldato del Genio Pontieri trovato con due etti di cocaina e si sono sviluppate alzando il velo su un vasto giro di spaccio di polvere bianca negli ambienti più raffinati della città.

Un centinaio i clienti ascoltati dalla polizia. Le ordinanze spiccate dal gip Adele Savastano sono state eseguite la mattina del 27 marzo. Sono stati anche sequestrati farmaci per migliorare le prestazioni sessuali maschili. Tra i denunciati per favoreggiamento anche Nicola Berti, oggi ambasciatore degli Inter club nel mondo: non sarebbe stato collaborativo nelle indagini della Procura ma si esclude un suo coinvolgimento nel traffico di cocaina, pertanto la sua posizione è marginale.